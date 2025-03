Appelé à livrer une allocution pendant cette activité de grande première, le président Pierre Roy exprimait sa fierté d’avoir vu Kevin Lacombe mené à bien ce projet qui a finalement coûté 4,1 M$, soit 400 000$ de moins que l’estimé initial. « Nous avions avisé notre clientèle que nous embarquions dans un gros projet. Merci aux membres et à la clientèle de leur soutien, de leur fidélité. Depuis plus de cinq ans, nous travaillons sur ce projet de rénovation intérieure. Il a fallu plusieurs études afin de tenir compte de la capacité de payer ».

M. Roy n’a pas caché que les économies engendrées serviront rapidement à des améliorations, selon un plan de réinvestissement annuel. « Nous n’attendrons plus 20 ans avant d’agir ». Le président a aussi confié que les ristournes des membres, de même que les commandites données dans le milieu ont été affectées depuis quelques années, mais qu’un retour à la normale est envisagé. « Merci aux gens de Sobeys pour leur exceptionnel support dans ce projet », a-t-il ajouté.

Appelé à commenter, le député fédéral Bernard Généreux s’est aussi dit impressionner : « Je suis venu la semaine dernière et je n’en reviens tout simplement pas des changements effectués ici. C’est spectaculaire. C’est très beau. C’est vraiment maintenant une expérience culinaire ».

Le candidat du Parti conservateur du Canada aux prochaines élections fédérales a ajouté : « Consommer canadien, consommer québécois, c’est super important actuellement. C’est super important d’encourager nos commerçants, du supporter nos producteurs locaux. »

Appeler à discourir à son tour, Stéphane Charron, de Sobeys a ajouté : « Le mot qui me vient en tête ici est WOW! Le plan a évolué depuis 2017 et le vent de changement à la direction et au conseil a mené à ce que l’on voit aujourd’hui. Le modèle coopératif et le meilleur modèle pour encourager nos gens. La Coop met de l’avant les produits régionaux »

Il appartient maintenant aux clients de découvrir tout ce qui a été fait dans les divers départements : poissonnerie, fromagerie, boucherie, boulangerie, pâtisserie, charcuterie et même le prêt-à-manger qui permet maintenant à l’épicier d’offrir une offre éclatée.

« Avant, notre département de prêt-à-manger fonctionnait peu. Francis Rouleau, du IGA Extra de Montmagny, m’avait dit que c’était un excellent vendeur. Je constate qu’avec les changements que nous avons apportés, le département répond vraiment aux besoins des nouvelles générations. Nous accueillons vraiment une plus jeune clientèle qui en plus affiche un intérêt allant jusqu’à devenir membre. Nous en sommes vraiment heureux ».

Un directeur fier

En poste depuis 2021, Kevin Lacombe affichait cette fierté de voir la superbe réponse de la population, fière de redécouvrir leur épicerie : « Quel engagement des gens. Sincèrement merci. » Cette réussite, le directeur l’attribue à la collaboration du personnel, une super équipe, du soutien du grossiste Sobeys, des partenaires financiers, du conseil d’administration, des producteurs locaux, membres et clients, de même qu’à ses proches, ses bras droits et sa famille. Somme toute, un beau commerce à redécouvrir...