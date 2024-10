Une nouvelle cour pour les jeunes de Saint-Paul

La nouvelle cour extérieure de l’École de la Colline donne accès aux élèves à un bloc moteur avec glissages et un parcours moteur de types Ninja. Un circuit ainsi qu’une zone de jeux asphaltés ont été aménagés. Il y a aussi un terrain de soccer nivelé avec de nouveaux buts. Un endroit pour l’aménagement d’une classe extérieure dans les prochaines années a également été prévu.

Pour améliorer la sécurité, toute la cour a été clôturée afin d’éviter qu’un ballon parte vers la rue ou que les enfants aient un accès direct au stationnement des autobus.

Le projet de cour d’école a débuté il y a environ trois ans avec la formation d’un comité composé de Karine Gauthier, Karine Lessard et Maryse Langevin qui était appuyé par Julie Bilodeau, directrice de l’établissement à ce moment. Après la confirmation du financement, les élèves, les parents et les membres du personnel ont été sondés afin de découvrir les besoins.

La remise à neuf a nécessité un investissement de 170 000 $. Une somme de 100 000 $ provient du ministère de l’Éducation et 50 000 $ ont été investis par la MRC de Montmagny. Les Enfants d’cœur ont remis environ 13 000 $ pour l’achat des balançoires et la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny a donné environ le même montant pour l’achat des nouveaux buts de soccer et des ballons.

En plus de la cour d’école, l’École de la Colline a complété la réfaction complète de son stationnement, ce qui a représenté un investissement d’environ 800 000 $.