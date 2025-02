Une seule municipalité réduira son nombre d’élus

En adoptant le projet de loi 57 en juin dernier, soit celui édictant la Loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l’exercice sans entraves de leurs fonctions et modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal, le gouvernement avait affirmé souhaiter offrir une meilleure protection aux élus, entre autres en imposant des conséquences plus sérieuses à ceux qui posent des gestes pouvant entraver leur travail. Il prévoyait également une modification à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités afin de permettre aux municipalités de moins de 2 000 citoyens de réduire le nombre de conseillers à quatre plutôt que six. Le conseil serait alors composé de cinq élus, en comptant le maire, plutôt que sept. En offrant cette option, le gouvernement souhaitait avoir une meilleure chance d’avoir suffisamment de candidats pour remplir tous les sièges à combler lors de la prochaine élection. Il soulignait aussi la possibilité de réduire le nombre de poste où la personne est élu sans opposition en adoptant cette mesure.

Dans les MRC de Montmagny et L’Islet, cinq municipalités sur les 24 du territoire n’étaient pas éligible, car elles ont une population supérieure à 2 000 personnes, soit Montmagny, Cap-Saint-Ignace, L’Islet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile.

Dans les derniers mois, le conseil d’une seule municipalité a pris la décision d’aller de l’avant avec la mesure, soit celle de Saint-Omer qui a une population d’un peu moins de 300 citoyens. Tous les autres conserveront leurs sept élus pour l’élection de 2025.

Selon les informations que rapportait La Presse vers la fin janvier 2025, 40 municipalités au Québec sur les 662 admissibles ont fait le choix de réduire la taille de leur conseil. La région du Bas-Saint-Laurent serait celle où le plus de règlements en ce sens ont été adoptés.

À noter que dans la MRC de Bellechasse, la municipalité de Saint-Philémon a également fait le choix de réduire son nombre de conseillers.

Afin de pouvoir diminuer le nombre de sièges en vue de la prochaine élection municipale de novembre 2025, les conseils municipaux devaient adopter un règlement avant le 31 décembre 2024. Il n’est donc pas possible qu’une municipalité s’ajoute à la liste pour la prochaine élection, elle pourrait toutefois décider d’adopter le règlement dans les années à venir pour 2029. La modification à la loi stipule également qu’il est impossible de réduire le nombre de siège à cinq plutôt que quatre.