Après 30 ans d’histoire, Esco passe le flambeau

Après trois décennies à la tête de l’entreprise qu’il a fondée, Gilles Coulombe tourne une page importante de sa vie professionnelle. Créée en mai 1996, Esco a été vendue en décembre dernier à deux nouveaux propriétaires, Shawn McCaffrey et Marc-André Bouchard, deux comptables de carrière. Sans dévoiler les chiffres, il s’agirait « d’une bonne transaction ».

Gilles Coulombe a développé de toute pièce son entreprise. Au fil des ans, Esco a connu une croissance importante dans le paysage magnymontois. L’entreprise a fait l’objet de neuf agrandissements, passant de 5 000 à 45 000 pieds carrés. Des investissements majeurs ont marqué son développement, notamment en 2006 et en 2010, avec des injections d’environ 1,6 million de dollars à chaque fois. L’agrandissement de 2010, à lui seul, a permis d’ajouter 13 000 pieds carrés aux installations afin d’optimiser l’entreposage et d’augmenter la capacité de production de l’entreprise qui est notamment spécialisée notamment dans la fabrication de composantes d’escaliers. « C’était majeur en 2010. Juste au niveau électrique, il y avait 182 000$ en investissements. Ça a permis d’améliorer l’entreposage et la production, car à l’époque elle avait augmenté d’au moins un tiers de production en plus », se rappelle Gilles Coulombe alors qu’il profite de ses derniers moments chez Esco.

Un exemple de repreneuriat réussi pour le moment

Pour Gilles Coulombe, la vente de son entreprise était avant tout une question de relève. À 65 ans, il souhaite se tourner vers d’autres occupations, mais aussi éviter que l’entreprise ferme ses portes dans un contexte où la relève entrepreneuriale se fait rare. Une première tentative de transfert avait été faite, il y a sept ans, mais sans succès. « Ça ferme partout. De la relève, il n’en a pas beaucoup. [...] Je me considère chanceux d’avoir trouvé une relève. On n’est pas éternel », lance M. Coulombe. Les discussions ont été entamées au printemps 2025 et conclues en décembre 2025.

Première expérience à la tête d’une entreprise

Les nouveaux propriétaires, Marc-André Bouchard et Shawn McCaffrey, deux comptables de carrière originaires de la région de Lévis, en sont à leur première expérience comme entrepreneurs. Ils ont pu acquérir de l’expérience au sein d’entreprise, avant « de tomber en amour » avec cette entreprise régionale. « Tout ce qui est manufacture, le bois. J’ai une terre à bois avec mon père. Il y a quelque chose dans le bois qui est une belle matière à travailler », explique M. McCaffrey, en ajoutant que son ami et lui prennent les rênes d’une entreprise qu’ils considèrent en bonne santé.

