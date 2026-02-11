5,3 M$ ristournés : un exercice financier 2025 plus élevé pour Avantis Coopérative

En plus d’un excédent de 17,6 M$, comparativement à 15,7 M$ en 2024, le bilan financier de 2025 dévoilé lors de la 7e assemblée générale annuelle a aussi dévoilé une bonne santé financière. Avec le 5,3 M$ ristourné aux membres, 2,8 M$ seront aussi distribués en capital privilégié. « La diversité de nos secteurs d’activité combinée à des décisions stratégiques, et à une rigueur tout au long de l’année a permis à Avantis de bien terminer l’année malgré le contexte économique, plus difficile en machinerie et dans les centres de rénovation », explique Michel Delisle, chef de la direction d’Avantis Coopérative.

Avec un total de vente consolidé de 671 M$, il s’agit d’une « légère hausse » comparativement à l’année financière de 2024. Michel Delisle note cette progression en partie grâce aux acquisitions de la dernière année, mais aussi à une baisse de régime dans le secteur des grains. « Il y avait le prix, mais c’est surtout le nouveau modèle d’affaires au niveau du partenariat régional au niveau de l’agricole Sollio-Avantis qui est revu. Ça avait engendré une diminution des ventes de 26 M$ », avoue-t-il. En 2025, Avantis a notamment acquis une participation majoritaire dans le Groupe Girouard, qui se spécialise dans la distribution de chariots élévateurs télescopiques neufs et usagés. L’entreprise a aussi ajouté quatre nouveaux centres de rénovation dans Bellechasse et en Nouvelle-Beauce.

Division agricole profitable

Avantis Coopérative soutient que la hausse de l’excédent du dernier exercice financier est en partie par la performance opérationnelle de ses secteurs d’affaires, mais en particulier dans sa division agricole où le contexte des élevages porcins a été redressé ainsi que par des investissements en aviculture. Pour la division machinerie, le début d’année a été plus tranquille avant de connaître une augmentation des parts de marché dans les tracteurs de grande puissance. Les dirigeants ne cachent pas que 2025 se qualifie comme une année de transformation et de préparation pour l’avenir dans ce secteur. Pour la vente au détail, l’année a été marquée par notamment la mise en place d’un premier Agrizone régional à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, une enseigne de BMR dédiée aux agriculteurs.

Le BMR de Montmagny se distingue

Le BMR Avantis de Montmagny a été décoré en 2025 par le Outstanding Retailer Awards qui visait à honorer les meilleurs détaillants du secteur de la rénovation résidentielle au Canada. Il a reçu le Prix du leader communautaire Marc Robichaud. Il vise à célébrer les contributions, les événements et les dons faits par les membres du personnel au sein de la communauté.