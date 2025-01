Antoni Rémillard : une première visite dans la région

Depuis l’automne, Antoni Rémillard parcourt le Québec afin de présenter son troisième spectacle qui englobe plusieurs sujets variés dans lesquelles il juge qu’il n’a aucun impact. « Impuissant, je ne le nomme pas pendant ce spectacle, mais c’est la ligne directrice. Je sens que je n’ai aucun pouvoir sur qui je suis. Je parle beaucoup de mon enfance et de mon éducation, et des trucs qui m’ont forgé comme personne », a expliqué Antoni Rémillard.

À la découverte d’un nouveau public

Le Gong Show

On ne peut passer à côté d’Antoni Rémillard sans parler du Gong Show, une tribune pour les humoristes émergents et qui continuent de plus en plus à faire sa place sur la scène humoristique avec ses 211 épisodes sur les réseaux sociaux ainsi que sa tournée à travers le Québec. Depuis 2022, le nombre d’abonnés ne fait qu’augmenter, mais également la popularité dans sa carrière d’humoriste. « Ça m’a aidé. C’est une présence Web que je n’avais pas. C’est le projet qui nous a fait voir un petit peu plus du public un petit peu plus jeune. Du 25 à 30 ans. Ça m’aide beaucoup à remplir les salles. Il y a souvent un 60 à 70 personnes qui m’ont découvert au Gong Show », a-t-il expliqué.

Son premier passage à Montmagny ne sera assurément pas le dernier. Il est présentement entrain de travailler sur un autre spectacle qu’il compte bien venir présenter dans la région.