La grande Séduction de Notre-Dame-du Rosaire

Le complexe municipal situé au cœur du village de Notre-Dame-du-Rosaire fourmille de projets, de rénovations et d’agrandissements depuis deux ans.

En tenant un évènement « Portes ouvertes » le 4 septembre dernier, l’objectif visait à faire découvrir à sa population ce nouveau visage, tout en procédant au dévoilement de la nouvelle fresque initiée dans le cadre du projet culturel « Fous du français ».

Ainsi, « ICI», réalisée par l’artiste Tania Hillion se retrouve dans la salle multiservices du complexe municipal. Elle représente le profil d’une jeune fille tournée vers l’avenir. Son visage dégage à la fois sérénité et espoir.

« J’ai voulu créer une image qui évoque le fait que chacun peut se sentir à sa place et bien accueilli dans cet espace », a évoqué Mme Hillion, lors de l’inauguration.

Le texte qui accompagne l’œuvre, ‘Être bien ici’, va dans le même sens. Il reflète la volonté de la municipalité de promouvoir un environnement ouvert et inclusif et se retrouve dans la posture et l’expression de la figure représentée.

Visite

Sous une formule conviviale de style apéro avec bouchées et rafraichissements, cette visite a permis aux visiteurs d’effectuer une visite des infrastructures réalisées au cours des deux dernières années, soit la rénovation de l’édifice municipal incluant la bibliothèque, l’implantation du gym, de la garderie ainsi que de l’Espace Pop-up.

Ce projet, porté par la MRC, fut réalisé grâce au soutien financier de l’Union des municipalités du Québec (Programme Fous du français), de Kruger et du député caquiste Mathieu Rivest.