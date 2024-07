Les lauréats des Prix du Patrimoine 2024 dévoilés

La MRC de L’Islet a dévoilé récemment ses quatre lauréats pour l’édition 2024 des Prix du patrimoine des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, récompensant les réalisations locales ayant contribué à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine.

Dans la catégorie Conservation et préservation, le prix est allé à la Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies pour la restauration de la roue hydraulique du moulin banal de la Seigneurie des Aulnaies. Le démantèlement de l’ancienne roue a également ouvert la voie à divers travaux essentiels dans la partie intérieure du moulin. Le jury a souligné l’exceptionnelle mise en valeur de ce joyau régional et national, ainsi que le fait d’avoir travaillé avec des professionnels locaux.

Linda Leblanc et Luc Leclerc, qui se donnent comme devoir de reproduire à l’identique les commandes de leurs clients de façon traditionnelle, se sont illustrés dans la catégorie Porteurs de tradition. Leur volonté de mettre le travail indispensable des femmes de l’avant, leur minutie et leur souci du détail ont charmé le jury.

Les lauréats dans la catégorie Interprétation et diffusion sont Samuel

St-Pierre, Les Productions du Cinéma Libre, Emmanuel Lord ainsi que L’ABC des Hauts Plateaux pour la websérie Territoires de l’âme. Le jury a notamment salué l’originalité et la diversité des sujets, soit le savoir-faire des habitants, le bâti du territoire et les connaissances des aînés.

Le Musée maritime du Québec J.E. Bernier a été primé dans la catégorie Préservation et mise en valeur du paysage pour l’aménagement de son nouveau parc fluvial et son exposition à ciel ouvert. Le jury a souligné la mise en valeur de l’histoire et le paysage maritime de la région, particuliers à L’Islet où est situé le musée.

Enfin, le jury a tenu à souligner la qualité de deux autres projets en leur attribuant une mention spéciale. Il s’agit de Fleuve | Espace danse pour le film et le projet Marée Noire, le spectacle Êtres de bois et le film Prendre le Nord, ainsi que la Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies pour la restauration de la toiture de la maison du meunier, située au domaine de la Seigneurie des Aulnaies. (LOB)