Plus de 200 000 $ pour la culture dans la MRC de L’Islet

La MRC de L’Islet annonce la signature d’une nouvelle Entente de développement culturel (EDC) avec le gouvernement du Québec qui permettra l’investissement d’un montant de 210 350 $ entre 2025 et 2027 pour soutenir des activités culturelles et le développement de nouveaux projets. Les objectifs précis du plan d’action de l’EDC 2025-2027 visent à encourager la médiation culturelle, soutenir l’écosystème culturel, développer l’offre destinée aux jeunes, fédérer les savoir-faire locaux et contribuer au rayonnement de la culture de Chaudière-Appalaches.

Pour ce faire, deux mesures de soutien seront mises en place. Le Fonds d’appui aux initiatives culturelles (FAIC) sera destiné aux initiatives qui mettent en application la Politique culturelle de la MRC de L’Islet. Il est possible pour les organismes, municipalités ou artistes d’y faire une demande jusqu’au 15 mai prochain. Également, le Soutien aux activités de médiation culturelle sera disponible pour que les acteurs du milieu culturel de la MRC puissent faire une demande d’aide ponctuelle pour une activité qui favorise l’inclusion, le partage ou la pratique de loisirs culturels.