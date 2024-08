Les sculpteurs étaient répartis dans deux catégories, soit celle de la relève et la partie professionnelle. Ceux-ci ont réalisé de véritables œuvres d’art durant la fin de semaine. Quelques-uns d’entre eux vivent de cette passion et participent également à la construction du palais de glace à Québec.

En ce qui a trait au concours de sculpture de sable, Véronique Bouchard et Violette Girard se sont mérité le prix du jury et du public dans le volet relève. De son côté, Jonathan Bouchard a reçu le prix du public et Reinaldo Nino le prix du jury. Pour le concours des sculptures de glace, Reinaldo Nino a obtenu le prix du public, Jonathan Bouchard celui du jury en plus de se mériter le prix du jury et celui du public.

L’un des six organisateurs de l’événement, Jean-François Pelletier, mentionne que ça a été l’édition de Sable et Glace la plus grandiose jusqu’à présent « Ça a été notre meilleure année. Il y a eu entre 4 000 et 4 500 spectateurs durant les festivités. Depuis la pandémie, nous sommes en constante progression».

Pour les prochaines éditions, l’organisation de Sable et Glace aimerait que l’événement prenne de l’ampleur comme l’explique Jean-François Pelletier « Pour l’année prochaine, on se questionne à savoir si on ne donnerait pas une vision internationale à notre événement. Nous avons des contacts auprès de sculpteurs qui viennent d’autres pays, alors ça pourrait arriver que ça devienne une compétition un peu plus internationale ».