Un Été toujours aussi « Show »

« Ça fait presque 15 ans que l’Été « Show » roule avec sa formule actuelle, mais l’objectif demeure toujours le même, c’est-à-dire d’offrir des spectacles gratuits à nos citoyens, des spectacles de qualité pour les divertir et mettre de la vie au centre-ville, mais aussi pour les rendre fiers d’être Magnymontois », affirme Mathieu Sirois, directeur général de la SDÉ de Montmagny.

M. Sirois n’a toutefois pas caché que la recherche de commanditaires pour l’événement a été plus ardue que dans les dernières années, mais finalement, une vingtaine d’entreprises ont tout de même décidé d’appuyer le retour de l’Été « Show ». Il a également souligné le soulagement qu’a ressenti l’équipe d’organisateurs lorsque la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny a renouveler son entente afin d’être le partenaire principal de l’événement pour les trois prochaines années.

Encore une fois cet été, le Carrefour mondial de l’accordéon était chargé de la programmation de la série Pique-niques en musique alors que les Arts de la scène (ADLS) de Montmagny a pris en charge Les Festifs et Les Gamins.

Les Festifs : de la musique pour tous

Les spectacles Les Festifs seront présentés tous les vendredis soir du 5 juillet au 23 août à 20 h avec des artistes qui couvriront différents styles musicaux chaque semaine.

Le tout commencera par un hommage aux Cowboys Fringants. Quelques semaines plus tard, un hommage à Bon Jovi est aussi prévu. Exceptionnellement, deux soirées country se succèderont les 11 et 12 juillet avec le groupe Blue Ridge Band puis Mountain Daisies le lendemain. Patrick Olafson, membre du groupe Tocadéo, présentera son spectacle, Broadway & Cie qui rend hommage à de célèbres chansons de comédies musicales. Avec des succès rock des années 50 à aujourd’hui, The Heartbreak Kids sera de retour à l’Été « Show » alors que le groupe célèbre cette année son dixième anniversaire. Pour la soirée Rythme du monde, Mehdi Cayenne sera de passage sur la scène de la place Montel. Une soirée de cinéma en plein air est finalement prévue pour le dernier vendredi de la programmation.

Les Pique-niques en musique : pour une heure du lunch divertissante

Du 26 juin au 17 juillet, les citoyens auront droit à des présentations musicales à partir de 12 h 15 tous les mercredis midi à la place Montel.

La première présentation sera en musique traditionnelle avec Élise Gay et Liette Remon. Ensuite, l’artiste de Montmagny, Lys Gossel, prendra la relève avec ses aires country-folk. Le projet Béluga, qui combine violoncelle, guitare et voix sera sur scène le 10 juillet. Le dernier Pique-nique en musique sera animé par Lucie Roy, Denis Boulanger et Daniel Marcoux en musique jazz.

Les Gamins : pour faire danser les tout-petits

Les tout-petits auront à nouveau droit à leur programmation spéciale tous les lundis à 13 h du 8 au 29 juillet. À noter qu’en cas de pluie, les spectacles de la série Les Gamins se tiendront à la salle Promutuel Assurance plutôt qu’à la place Montel.

Au programme : Gabzys... C’est du gâteau!, Becky à la plage, Babar, le petit éléphant et Marimba cherche sa planète. De styles différents, ces spectacles contiendront du cirque, de la magie ou encore du théâtre musical pour divertir les enfants.

La programmation complète et détaillée est disponible via le site de l’événement.