Un film sur l’Antarctique à l’affiche à Montmagny

Dès dimanche le 21 septembre au cinéma des Arts de la Scène à Montmagny, la réalisatrice Solène Desbois vous invite pour un voyage unique tout au bout de la planète, dans un grand reportage en Antarctique.

Les Aventuriers Voyageurs vous invitent à découvrir l’Antarctique aux confins du monde à travers un regard différent qui vous entraînera au cœur d’un continent mythique et fascinant.

Ce premier film de la saison 2025-2026 vous transportera dans l’univers glacé des pionniers, des scientifiques et des animaux qui peuplent ce territoire hors du commun.

Depuis Ushuaïa, le cinéphile embarquera pour une odyssée au milieu des paysages grandioses et extrêmes de l’Antarctique, avec une escale inoubliable sur l’île de la Géorgie du Sud.

Enrichi de rencontres uniques avec des scientifiques, ce voyage immersif révèle les splendeurs de ce sanctuaire préservé mais fragile.

Française, Solène Desbois est une réalisatrice et voyageuse avide de rencontres et d’histoires humaines. Après avoir parcouru l’Asie et l’Océanie avec son sac à dos, elle naviguera sur différents bateaux pour réaliser des films de voyage. Cinq années d’excursions qui l’emmènent plusieurs fois en Arctique et en Antarctique