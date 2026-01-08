Un hommage à la guitare à douze cordes et à Harmonium

Louis-Simon Dumont, natif de Cap-Saint-Ignace, et Tristan Morin, natif de L’Islet, organisent deux spectacles intitulés 12 cordes pour une saison avec, entre autres, un hommage à Harmonium. Ces prestations musicales auront lieu le 16 janvier prochain à 19 h 30 à l’Abri du Temps de Montmagny, ainsi que le 17 janvier en supplémentaire au même endroit et à la même heure.
« Ce qui est intéressant, c’est que cet été, il y a eu un jam dans le cadre d’un événement qui avait lieu en la mémoire de Serge Fiori une semaine après son décès. Puis, Tristan et moi [Louis-Simon], c’était la première fois qu’on jouait de la musique ensemble. [...] La magie est passée, ç’a vraiment été une fusion », concède d’entrée de jeu le musicien Louis-Simon Dumont.
Après cette première expérience sur scène ensemble où ils ont « connecté », les deux adeptes de la guitare à 12 cordes ont décidé de créer un spectacle ensemble pour une raison bien précise.
« La raison principale de ce spectacle-là, c’est pour amasser des fonds pour m’aider avec la suite de mes études au Cégep de Drummondville en musique », soutient Louis-Simon Dumont qui a d’ailleurs rendu hommage au groupe Harmonium l’an dernier à Drummondville devant 200 personnes.
Pour ce faire, les 16 et 17 janvier prochains, Louis-Simon Dumont et Tristan Morin prévoient, bien évidemment, de jouer de la guitare à 12 cordes en restant « majoritairement dans la musique québécoise de l’époque 12 cordes », avec, entre autres, du Harmonium, du Thierry Séguin et du Garolou.
« On a aussi une partie anglophone sur la guitare à 12 cordes, puisqu’il n’y a pas juste au Québec qu’on a eu ça. Les deux thématiques principales sont vraiment la guitare à 12 cordes et Harmonium », explique Tristan Morin.
La durée des deux spectacles n’est pas encore totalement établie, bien que les deux musiciens s’attendent à performer durant trois heures lors des deux représentations.
« Le problème, ce n’est pas qu’ils n’ont pas assez de chansons, c’est plus concernant lesquelles qu’ils vont devoir couper, lance en riant le père de Louis-Simon Dumont. [...] On pourrait jouer durant six heures si on le voulait et ça risque d’être plus qu’un spectacle normal », promet quant à lui Tristan Morin.
Concernant la vente des billets pour les deux représentations, elle se déroule bien selon le duo. Au moment d’écrire ces lignes, pour le spectacle du vendredi 16 janvier, il y a 76 billets sur 80 de vendus.
« On est quand même satisfaits. On s’attendait à faire un soir et vendre 40 billets en se disant que ça va être plaisant. On est très surpris et très contents de la vente jusqu’à présent », confie Louis-Simon Dumont.
Ces spectacles de musique auront lieu dans une nouvelle salle en face de la Fée des Glaces au 307 boulevard Taché Est à Montmagny, à l’Abri du Temps. Pour se procurer des billets au coût de 25 $, il faut contacter Daniel Dumont ou Tristan Morin.