Un hommage à la guitare à douze cordes et à Harmonium

Louis-Simon Dumont, natif de Cap-Saint-Ignace, et Tristan Morin, natif de L’Islet, organisent deux spectacles intitulés 12 cordes pour une saison avec, entre autres, un hommage à Harmonium. Ces prestations musicales auront lieu le 16 janvier prochain à 19 h 30 à l’Abri du Temps de Montmagny, ainsi que le 17 janvier en supplémentaire au même endroit et à la même heure.

« Ce qui est intéressant, c’est que cet été, il y a eu un jam dans le cadre d’un événement qui avait lieu en la mémoire de Serge Fiori une semaine après son décès. Puis, Tristan et moi [Louis-Simon], c’était la première fois qu’on jouait de la musique ensemble. [...] La magie est passée, ç’a vraiment été une fusion », concède d’entrée de jeu le musicien Louis-Simon Dumont. Après cette première expérience sur scène ensemble où ils ont « connecté », les deux adeptes de la guitare à 12 cordes ont décidé de créer un spectacle ensemble pour une raison bien précise. « La raison principale de ce spectacle-là, c’est pour amasser des fonds pour m’aider avec la suite de mes études au Cégep de Drummondville en musique », soutient Louis-Simon Dumont qui a d’ailleurs rendu hommage au groupe Harmonium l’an dernier à Drummondville devant 200 personnes.

La musique québécoise d’époque

Pour ce faire, les 16 et 17 janvier prochains, Louis-Simon Dumont et Tristan Morin prévoient, bien évidemment, de jouer de la guitare à 12 cordes en restant « majoritairement dans la musique québécoise de l’époque 12 cordes », avec, entre autres, du Harmonium, du Thierry Séguin et du Garolou. « On a aussi une partie anglophone sur la guitare à 12 cordes, puisqu’il n’y a pas juste au Québec qu’on a eu ça. Les deux thématiques principales sont vraiment la guitare à 12 cordes et Harmonium », explique Tristan Morin. La durée des deux spectacles n’est pas encore totalement établie, bien que les deux musiciens s’attendent à performer durant trois heures lors des deux représentations. « Le problème, ce n’est pas qu’ils n’ont pas assez de chansons, c’est plus concernant lesquelles qu’ils vont devoir couper, lance en riant le père de Louis-Simon Dumont. [...] On pourrait jouer durant six heures si on le voulait et ça risque d’être plus qu’un spectacle normal », promet quant à lui Tristan Morin.

La vente dépasse les attentes