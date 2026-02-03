Cœur d’enfant : Daniel Grenier rend hommage à sa mère

L’ancien membre des Chick’N Swell et actuel humoriste, Daniel Grenier, sera de passage à Montmagny le jeudi 12 février prochain au Cabaret Cogeco pour présenter son spectacle en rodage intitulé Cœur d’enfant.

« Mon humour est différent, mais pas inaccessible. Mon spectacle se nomme Cœur d’enfant. Les gens peuvent s’attendre à replonger dans leur cœur d’enfant sans se poser de questions et à aller dans leur imaginaire. Il y a beaucoup de créativité, de visuels, d’objets, de chansons et de paroles », explique d’entrée de jeu l’humoriste depuis bientôt 36 ans, Daniel Grenier. Le natif de Victoriaville a choisi de nommer son troisième spectacle Cœur d’enfant, puisque ça représente « beaucoup de courage » et qu’il s’agit aussi d’un hommage à sa mère. « C’est un hommage à ma mère qui a toujours gardé son cœur d’enfant. Elle a 90 ans et elle fait encore des blagues de jeunes. Pour moi, ce sont les blagues les plus drôles. [...] Les enfants sont très imaginatifs et ils ne se posent pas souvent de questions, en étant seulement dans le plaisir. Alors, mon spectacle est seulement dans le plaisir », décrit-il.

Un spectacle « bien rodé »

Concernant son spectacle, Daniel Grenier le décrit comme étant un « voyage dans l’imagination », avec des blagues trash, absurdes et très poétiques, puisqu’il aime se promener « partout dans sa créativité ». « Aussi, je suis vraiment libre quand je crée. Je l’ai rodé beaucoup, donc ça a souvent été écrit avec le public, si on veut. Les blagues que les gens n’ont pas aimées ne seront pas dedans », confie-t-il en riant. Par ailleurs, l’humoriste n’en est pas du tout à sa première visite dans la capitale de l’oie blanche, puisqu’il a déjà été en première partie du spectacle de Mike Ward et avec Martin Matte. Il y a aussi présenté son propre spectacle d’humour. « J’adore faire de l’humour, le monde est gentil et Montmagny, c’est vraiment plaisant. [...] Aussi, à un moment donné, j’ai déjà fait des chansons un peu plus sérieuses. Avec les Chick’N Swell, j’étais allé jouer au Parc St-Nicolas », admet-il.

Un saut dans l’humour