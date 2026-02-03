Cœur d’enfant : Daniel Grenier rend hommage à sa mère

L’ancien membre des Chick’N Swell et actuel humoriste, Daniel Grenier, sera de passage à Montmagny le jeudi 12 février prochain au Cabaret Cogeco pour présenter son spectacle en rodage intitulé Cœur d’enfant.
« Mon humour est différent, mais pas inaccessible. Mon spectacle se nomme Cœur d’enfant. Les gens peuvent s’attendre à replonger dans leur cœur d’enfant sans se poser de questions et à aller dans leur imaginaire. Il y a beaucoup de créativité, de visuels, d’objets, de chansons et de paroles », explique d’entrée de jeu l’humoriste depuis bientôt 36 ans, Daniel Grenier.
Le natif de Victoriaville a choisi de nommer son troisième spectacle Cœur d’enfant, puisque ça représente « beaucoup de courage » et qu’il s’agit aussi d’un hommage à sa mère.
« C’est un hommage à ma mère qui a toujours gardé son cœur d’enfant. Elle a 90 ans et elle fait encore des blagues de jeunes. Pour moi, ce sont les blagues les plus drôles. [...] Les enfants sont très imaginatifs et ils ne se posent pas souvent de questions, en étant seulement dans le plaisir. Alors, mon spectacle est seulement dans le plaisir », décrit-il.
Concernant son spectacle, Daniel Grenier le décrit comme étant un « voyage dans l’imagination », avec des blagues trash, absurdes et très poétiques, puisqu’il aime se promener « partout dans sa créativité ».
« Aussi, je suis vraiment libre quand je crée. Je l’ai rodé beaucoup, donc ça a souvent été écrit avec le public, si on veut. Les blagues que les gens n’ont pas aimées ne seront pas dedans », confie-t-il en riant.
Par ailleurs, l’humoriste n’en est pas du tout à sa première visite dans la capitale de l’oie blanche, puisqu’il a déjà été en première partie du spectacle de Mike Ward et avec Martin Matte. Il y a aussi présenté son propre spectacle d’humour.
« J’adore faire de l’humour, le monde est gentil et Montmagny, c’est vraiment plaisant. [...] Aussi, à un moment donné, j’ai déjà fait des chansons un peu plus sérieuses. Avec les Chick’N Swell, j’étais allé jouer au Parc St-Nicolas », admet-il.
Questionné à savoir si sa période de 23 ans parmi le trio des Chick’N Swell l’a aidé à propulser sa carrière dans l’humour, Daniel Grenier est sans équivoque.
« Ce sont les racines de l’arbre duquel je récolte les fruits présentement. J’ai écrit du Chick’N Swell pendant 23 ans. Je sais ce qu’est travailler en équipe, animer des galas, faire des galas, écrire des émissions de télé et de radio, etc. », conclut Daniel Grenier.
Le Victoriavillois sera donc en spectacle le jeudi 12 février prochain au Cabaret Cogeco de Montmagny pour son spectacle en rodage intitulé Cœur d’enfant.