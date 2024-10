Une comédie musicale d’ampleur présentée en 2025

Pour le moment, deux représentations sont prévues, soit les 14 et 15 février 2025 à la Salle François-Prévost du pavillon communautaire Espace citoyen de Montmagny. Toutefois, si les citoyens montrent beaucoup d’intérêt, il serait possible d’ouvrir des dates de supplémentaire. Les billets sont en vente sur le site web du spectacle « Par amour ».

Après avoir présenté Starmania en 2022 puis La Cantatrice Chauve en 2023, Production Ténor prépare le spectacle « Par amour » pour février 2025. Il rendra hommage à plusieurs comédies musicales, comme Don Juan, Notre-Dame-de-Paris et Dracula. La distribution est composée de 22 chanteurs et cinq danseurs. Un total de 40 chansons seront interprétées par les artistes, pour une expérience émotive et immersive d’une durée de 2 h 30. Il y a aussi 75 costumes prévus pour ce spectacle.

Une production de 40 000 $

Selon Tony Pelletier et Philippe Girard, les Productions Ténor est un organisme à but non lucratif dont la mission principale est d’offrir des productions culturelles de qualité à un prix accessible. Les deux hommes souhaitent tout de même monter des spectacles aussi impressionnant que ceux qu’il est possible de voir dans les grandes villes pour beaucoup plus cher. Ils reconnaissent qu’une production de la taille de « Par Amour » coûte environ 40 000 $. En présentant dans une salle d’un peu plus de 100 places et en détaillant les billets d’admission générale 27 $ pour qu’ils restent abordables, l’organisme reconnaît que la présentation du spectacle n’est pas rentable simplement par la vente des billets. De plus, une dizaine de places par représentation sera remise à des organismes qui travaillent auprès de gens plus démunis afin qu’ils puissent assister gratuitement au spectacle.

M. Pelletier et M. Girard expliquent que ce sont principalement les commandites qui permettront à l’organisme de présenter le spectacle. Ils réitèrent que les Productions Ténor ne souhaite pas faire d’argent avec cette présentation, simplement payer les dépenses nécessaires à la tenue du spectacle. Aussi, ils ajoutent que beaucoup de gens s’impliquent bénévolement pour rendre l’événement possible. L’Hôtel L’Oiselière vient de s’associer à l’organisme pour être le partenaire majeur du spectacle, mais Productions Ténor est toujours à la recherche de gens qui souhaiterait soutenir cette initiative qui vise à rendre un événement culturel accessible pour le plus de gens possible.