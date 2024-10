Une nouvelle œuvre sur le circuit des trois ponts

Dans les dernières semaines, un grand canot ancestral rabaska peint par l’artiste Yannick Picard a été installé sur le circuit des trois ponts à Montmagny.

Ce type d’embarcation était à l’origine utilisée par les Algonquins. Les explorateurs français et canadiens l’ont aussi adoptée pour accéder à l’intérieur de l’Amérique du Nord aux 17e et 18e siècles, tout comme les voyageurs et les commerçants jusqu’à la fin du 19e siècle, et les membres des Premières Nations. Jadis, le rabaska était le navire de prédilection pour faire le commerce de la fourrure en raison de sa robustesse et de sa grande capacité de charge. Plus près de chez nous, au 19e siècle, le rabaska était également utilisé par les draveurs québécois pour transporter du matériel.

Au printemps prochain, afin d’en apprendre davantage sur l’importance du rabaska dans l’histoire de Montmagny, un panneau d’interprétation en forme de rame sera installé et un aménagement paysager sera réalisé sur le site.

Le grand canot ancestral a été acquis par l’entremise de la Politique d’acquisition d’œuvres d’art de la Ville de Montmagny.