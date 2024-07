À l’échelle provinciale, l’enveloppe budgétaire pour le fonctionnement des 67 Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) ou CAE est de 245 M$. Un montant de 15,8 M$ est réservé pour la région de Chaudière-Appalaches. Cette dernière contient deux CAE et trois SADC. La directrice générale du CAE Montmagny-L’Islet, Mireille Thibault, explique que l’agent a ensuite été réparti dans les organismes selon l’indice de dévitalisation des régions dans lesquelles ils opèrent. Le gouvernement souhaite investir davantage à ces endroits. « Le but est d’aider à vitaliser nos milieux, donc contrer l’exode, s’assurer que nos entreprises puissent performer pour créer de l’emploi et d’avoir des commerces de proximité pour éviter que les gens dépensent dans d’autres régions. » Comme les MRC de Montmagny et L’Islet auraient un indice élevé, le CAE de Montmagny-L’Islet bénéficiera d’un budget de 3,2 M$ sur les cinq prochaines années.

Ce montant servira au fonctionnement de l’organisme et à ses différentes lignes d’affaires comme le développement économique local, l’accompagnement des entrepreneurs et le financement.

Il s’agit d’un budget supérieur à celui qu’avait précédemment le CAE. Il était d’environ 2 M$ pour les cinq dernière années, selon Mme Thibault. Déjà avec ce dernier, le CAE avait été en mesure d’agrandir son équipe et d’investir dans plusieurs projets, elle y voir donc l’opportunité d’en réaliser encore plus dans les prochaines années. D’ailleurs, la nouvelle entente prévoit que le CAE engage une cinquième ressource dans les prochains mois qui sera dédiée à l’accompagnement des entreprises.

Un grand taux de réussite

Le CAE de Montmagny-L’Islet a également présenté un bilan de ses activités des dernières années. En cinq ans, 98 prêts auraient été réalisés par l’organisme via son Fonds régulier ou le Fonds Stratégie Jeunesse ce qui représente un montant de 4 256 500 $. Selon les informations de Mme Thibault, seulement deux de ses prêts auraient été perdus, le reste des entreprises ont continué à se développer depuis. La directrice explique ce taux de succès par l’accompagnement des entrepreneurs qui vient avec un prêt du CAE et une bonne analyse de la part des administrateurs des dossiers reçus par l’organisme. La directrice souligne également que l’ajout de la ligne d’affaires du développement local en 2019 a grandement bénéficié au développement du CAE. Seulement via cette dernière, l’organisme c’est impliqué dans près de 150 projets dans les dernières années, ce qui représente des investissements directs de 1 082 859 $.