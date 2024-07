À l’échelle provinciale, l’enveloppe budgétaire pour le fonctionnement des 67 Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) ou CAE est de 245 M$. Un montant de 15,8 M$ est réservé pour la région de Chaudière-Appalaches. Cette dernière contient deux CAE et trois SADC. La directrice générale du CAE Montmagny-L’Islet, Mireille Thibault, explique que l’argent a ensuite été réparti dans les organismes selon l’indice de dévitalisation des régions dans lesquelles ils opèrent. Le gouvernement souhaite investir davantage à ces endroits. « Le but est d’aider à vitaliser nos milieux, donc contrer l’exode, s’assurer que nos entreprises réussissent à créer de l’emploi et avoir des commerces de proximité pour éviter que les gens dépensent dans d’autres régions. » Comme les MRC de Montmagny et L’Islet auraient un indice élevé, le CAE de Montmagny-L’Islet bénéficiera d’un budget de 3,2 M$ sur les cinq prochaines années. Ce montant servira au fonctionnement de l’organisme et à ses différentes lignes d’affaires comme le développement économique local, l’accompagnement des entrepreneurs et le financement. Il s’agit d’un budget supérieur à celui dont bénéficiait précédemment le CAE. Il était d’environ 2 M$ pour les cinq dernière années, selon Mme Thibault. Déjà avec ce dernier, le CAE avait été en mesure d’agrandir son équipe et d’investir dans plusieurs projets. Elle y voit donc l’occasion d’en réaliser encore plus dans les prochaines années. D’ailleurs, la nouvelle entente prévoit que le CAE engage une cinquième ressource dans les prochains mois, dédiée à l’accompagnement des entreprises.