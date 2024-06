Des assiettes remplies de produits d’ici

« J’ai réalisé avec les années que les producteurs travaillent beaucoup de leur côté. Chacun a sa propre entreprise et peu se connaissent, ou ils se connaissent de réputation, mais ne se visitent pas l’un et l’autre », affirme Mme Lemieux. Elle explique qu’elle a produit des capsules vidéo dans les dernières années afin de faire découvrir ses producteurs et le milieu dans lequel ils font leurs récoltes. Elle avait toutefois gardé le désir de tous les invités autour d’une même table. L’édition 2024 était la cinquième de l’activité « Tablée des producteurs » et Mme Lemieux souligne qu’à chaque fois la plupart des invités répondent présents.

L’Auberge des Glacis a dans ses valeurs d’utiliser le plus de produits locaux possibles dans les plats qu’elle sert à ses clients, selon la propriétaire Nancy Lemieux. En ce moment, ce sont environ 70 producteurs de la Chaudière-Appalaches qui fournissent l’Auberge en produits de tous genres que ce soit fruits, légumes, vins, fromages, viandes, etc.

Explosion de saveur

C’est bien d’avoir accès à de nombreux produits locaux de qualité, mais c’est encore mieux de savoir quoi en faire! Pour cela, Mme Lemieux remercie son chef Julien Allard qui cumule une dizaine d’années d’expérience en cuisine.

Quelques plats qu’il avait préparés dans le cadre de la « Tablée des producteurs » : boulettes de chevreaux et de porc Bonneau avec marinara et ficelles d’asperges, des Asperges de Brigitte et foie blond de pintade de la Ferme Kégo Cailles avec biscuits au sirop d’érable de l’Érablière M-A. Deschênes et coulis de fruits des champs des Potagers Brie. Les producteurs ont eu droit à un souper 4 services mettant en vedette leurs produits.

Cette année pour célébrer les 35 ans de l’Auberge, M. Allard ramènera l’activité « Design Culinaire » Il s’agit d’un repas en 4 services avec un menu différent chaque soir, du mercredi au samedi. Le menu sera adapté au fil des jours, selon les récoltes et les arrivages. En plus de pouvoir expérimenter avec différents produits, cela sera aussi une occasion pour lui de mettre en vedette la récolte de plus petits producteurs avec lesquels il n’aurait pas pu tenir de nombreux repas. La fille aînée de Mme Lemieux, Audrey Jade, créatrice de la carte des vins, sera également de la partie en proposant un accord mets et vins personnalisé à chaque « Design culinaire ».