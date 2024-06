Le gouvernement du Québec et Investissement Québec annoncent une aide financière s’élevant à 40 M$ pour l’entreprise Umano Médical dont le siège social est situé à L’Islet. Ces fonds seront investis dans un projet d’environ 115 M$ qui vise à améliorer les efforts de recherches et développement de l’entreprise.

Umano Médical œuvre dans la fabrication de lits d’hôpitaux et de produits complémentaires depuis son ouverture en 2012. Il y a une usine à L’Islet et une à Lévis. Le projet d’investissement qu’a déjà amorcé l’entreprise est estimé à environ 115 M$. Umano Médical désire augmenter ses efforts en recherche et développement dans les prochaines années et augmenter sa capacité de production. L’entreprise souhaite créer de nouveaux produits et diversifier davantage sa production. Cela demande l’agrandissement de ses deux usines, leur modernisation et l’automatisation de certains secteurs. L’agrandissement de 31 000 pieds carrés est d’ailleurs déjà amorcé à L’Islet. Avec ce projet d’investissement, Umano Médical vise à créer jusqu’à 200 nouveaux emplois dans ses usines. Le gouvernement du Québec annonce son implication dans le projet sous la forme d’un prêt via le programme ESSOR à la hauteur de 20 M$. Un autre 20 M$ sera investi provenant des fonds propres d’Investissement Québec. Parmi les autres partenaires financiers, on retrouve le réseau du Fonds de solidarité FTQ et Desjardins Capital qui investiront 10 M$ chacun. Le reste des fonds nécessaires pour la réalisation de ce projet seront investis l’entreprise Umano Médical.

Les sciences de la vie : un domaine d’avenir Selon le ministre, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, qui était de passage à L’Islet pour l’annonce chez Umano Médical, les sciences de la vie représentent un domaine d’investissements stratégiques pour la croissance économique du Québec grâce aux opportunités de faire des affaires à l’international. Environ 750 entreprises au Québec évolueraient dans ce domaine, dont Umano Médical. « Nous voulons stimuler les investissements privés, le développement de nouveaux créneaux d’avenir et surtout la commercialisation de produits innovants. Soutenir l’innovation et faciliter son intégration dans les systèmes de santé et les services sociaux est essentiel. Le gouvernement est dans l’action pour que l’expertise des sciences de vie soit davantage mise à profit et que le Québec soit toujours plus concurrentiel. », ajoute M. Fitzgibbon.