Selon la conseillère en communications pour les Caisses Desjardins des MRC de Montmagny et L’Islet, Tina Giguère, la Journée des petits entrepreneurs, qui se tenait à la succursale de Montmagny, connait de plus en plus d’engouement d’année en année alors qu’une vingtaine de jeunes participaient à cette troisième édition. Pendant une journée il était possible d’encourager leurs projets variés, alors qu’un jeune vendait des œufs frais, un autre des cartes de hockey, de jeunes filles offraient des galettes faites maison, etc.

Les petits entrepreneurs ont reçu de belles récompenses pour leur travail. Un repas leur a été offert par Saint-Hubert Express Montmagny et ils ont eu droit à une prestation musicale du Carrefour mondial de l’accordéon. Le Service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la Ville de Montmagny était aussi présent avec un kiosque d’information et un camion de pompier que les jeunes pouvaient visiter. Plusieurs organismes de la région, dont le Carrefour jeunesse-emploi, étaient également sur place.

Selon Mme Giguère, la Journée des petits entrepreneurs est l’occasion parfaite pour les jeunes d’éveiller leur fibre entrepreneuriale en exploitant l’une de leurs passions. « Cette journée leur permet de discuter avec des clients, d’échanger de la monnaie, de toucher de l’argent peut-être pour la première fois et d’apprendre à le gérer après l’événement. Ça leur permet aussi de rencontrer des gens du milieu et de discuter de leurs produits. C’est vraiment une belle expérience pour les jeunes », conclut-elle.