Bientôt une piste cyclable à L’Islet

Une consultation publique sur le loisir, réalisée par l’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches, a eu lieu en septembre 2024 à L’Islet. À la suite de cette consultation, trois projets ont émergé, soient la construction d’un centre sportif et culturel, l’aménagement d’un skatepark/pumptrack et l’aménagement d’une piste cyclable quatre-saisons.

Après une analyse attentive, le conseil municipal a opté pour la réalisation de la piste cyclable, répondant ainsi aux attentes des citoyens en matière de déplacement urbain et d’aménagement durable.

Les membres du conseil ont pris la décision de ne pas prioriser le projet d’aménagement d’un skatepark/pumptrack puisque celui-ci ne répond pas aux besoins de la majorité des tranches d’âge. Parmi les deux autres options envisagées, le projet retenu a été jugé le plus optimal pour la Municipalité, tout en offrant une large accessibilité aux résidents de L’Islet.

Prochaines étapes

Les prochaines étapes consisteront à étudier la faisabilité du projet et à mobiliser les partenaires qui contribueront à sa mise en oeuvre. Il est essentiel de préciser que l’étude de faisabilité n’engage pas automatiquement la réalisation de l’aménagement de la piste cyclable. (LOB)