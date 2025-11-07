La magie des Fêtes à La Vigie les 29 et 30 novembre

La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli invite les citoyens à aller faire ses emplettes des Fêtes lors du Marché de Noël qui se tiendra à La Vigie les 29 et 30 novembre de 10 h à 17 h. Plus d’une quarantaine d’exposants régionaux seront sur place avec des idées-cadeaux gourmandes, créatives et faites à la main. Des activités culturelles pour toute la famille seront également offertes au cours des deux journées festives comme des ateliers de création, conte et musique, animations jeunesse, feu de joie, etc. Il y aura aussi un comptoir gourmand sur place.

La programmation complète est disponible sur le site web de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli.