Troc tes fringues et jouets de retour à Tourville

L’événement Troc tes fringues et jouets se déroulera à nouveau le 18 octobre prochain à la salle communautaire de Tourville de 10 h à 15 h. Il vise à donner une deuxième vie aux objets en les échangeant plutôt qu’en les jetant.

Initiée par Camille Zoé Castonguay en 2016, l’activité avait déjà rallié plus de 200 personnes et récolté plus d’une tonne de vêtements. À Tourville, le concept continue d’attirer et de rassembler grâce à la collaboration de la Municipalité, des Nouveaux Sentiers, de la Maison de la famille de la MRC de L’Islet, Moisson Kamouraska et de bénévoles.

Des points de dépôt sont disponibles à l’avance, notamment à la Friperie de Tourville et au bureau de la CDC de Saint-Jean-Port-Joli.