Des activités ensorcelantes pour l’halloween

La magie de l’Halloween s’emparera du centre-ville de Montmagny le 31 octobre prochain, alors que les familles seront conviées à une soirée des plus festives.

Place Montel

Dès 16 h, l’équipe du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire accueillera les familles dans le décor thématique spécialement aménagé sur la scène de la place Montel. Les enfants pourront rencontrer la brigade du Service de la sécurité incendie, toujours prête à rappeler les règles de sécurité tout en s’amusant. Un duo de personnages ambulants, le Sorcier et la Sorcière, viendra semer la bonne humeur et un brin de mystère parmi la foule. À 17 h, les familles seront invitées à tester leur logique et leur flair dans les stations d’énigmes de la « Convention annuelle du Sort et de la Sorcellerie ». Inspirée par l’univers du conte « Alice au pays des merveilles », une tablée abracadabrante sera animée par l’équipe de la Maison des jeunes de Montmagny qui proposera des breuvages pour les visiteurs. L’animation musicale avec un DJ fera bouger les halloweeneux jusqu’à 21 h.

Les festivités au centre-ville