10 ans de cliniques de passeports

Les cliniques de passeports organisés par le député Bernard Généreux en 2025 soulignaient également le 10e anniversaire de cette initiative. Lors de la dernière série de cliniques tenues à Montmagny, Rivière-du-Loup et Témiscouata, plus de 600 demandes ont été remplies.

« Depuis dix ans, ces cliniques facilitent la vie des citoyens en leur permettant d’obtenir ou de renouveler leur passeport dans un environnement accessible, rapide et encadré. Aider concrètement les gens, c’est ce qui me motive chaque jour », souligne M. Généreux.

M. Généreux remercie également tous les bénévoles qui s’impliquent, certains depuis la première année.

D’autres cliniques devraient se tenir au printemps sur le territoire et les dates seront annoncées dans les prochains mois.