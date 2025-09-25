6 000 $ pour la cour du CPE Enfant-Bonheur

Le Fonds Jeunesse-Environnement-Innovation a remis un montant de 6000$ à la Campagne de financement du CPE-Enfant-Bonheur pour l’aménagement de la cour extérieure.

Le projet vise l’aménagement de la cour extérieure afin d’offrir divers espaces stimulants : un carré de sable avec protection solaire, un coin nature et un potager permettant de multiplier les occasions d’apprentissage pour les enfants. L’objectif est de les reconnecter à la nature à travers des expériences en plein air, en favorisant l’apprentissage par l’exploration et le jeu. La campagne aurait présentement recueilli 25 000 $ sur un objectif de 100 000 $.