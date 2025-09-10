Montmagny remercie quatre employés étudiants

La Ville de Montmagny a remis des bourses d’études de 250 $ à quatre employés étudiants qui se seraient démarqués au cours de l’été par leur engagement exemplaire et leur participation significative au succès des activités estivales. Les récipiendaires sont Ann-Marie Coulombe, Annabelle Gendron et Gabrielle Morin, qui ont étaient impliquées dans le camp de jour, ainsi que Anne-Louise Boulet, qui travaillait au parc aquatique Pointe-aux-Oies.

Selon le Service des ressources humaines, reconnaître le travail de ces ressources par ces bourses constitue une manière concrète de souligner leur engagement et leur rôle clé dans la vitalité de la communauté. La Ville remercie tous ses employés de la saison estivale pour leur contribution.