Montmagny gèrera désormais l’événementiel à la place de la SDÉ

La Ville de Montmagny annonce avoir officiellement repris le volet événementiel que la Société de développement économique (SDÉ) de Montmagny souhaitait délaisser afin de concentrer ses efforts à faire des démarches auprès des entreprises. La majorité des événements organisés habituellement par la SDÉ, comme le Marché de Noël, sera désormais mise en place par la Ville. L’engagement d’un agent événementiel et touristique est donc prévu ainsi que le rapatriement des sommes normalement versées à la SDÉ par la Ville pour la gestion événementielle.

« Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire est très enthousiaste de prendre le relais de la SDÉ pour continuer d’offrir de beaux évènements à la population. Dans les prochaines semaines, en plus de La Grande marche, de l’Halloween, de l’accueil des nouveaux résident(e)s et de la Soirée du mérite sportif et culturel, c’est l’organisation de la 2e édition du grand défilé de Noël et du populaire Marché de Noël qui occuperont, entre autres, ses journées. J’invite d’ailleurs l’ensemble des citoyen(ne)s à y participer en grand nombre! », souligne le maire Marc Laurin.