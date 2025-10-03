Football scolaire : deuxième victoire consécutive des Grizzlys Benjamins

L’équipe des Grizzlys Benjamins a remporté une joute de façon franche, le samedi 27 septembre dernier, alors qu’elle a vaincu les Montagnards de Thetford au compte de 48-0 au terrain multisport Laprise de Montmagny.

« Les garçons ont disputé une partie exceptionnelle », souligne l’entraîneur-chef des Grizzlys, Jean Scherrer.

L’attaque s’est montrée intraitable avec 148 verges au sol et 413 verges par la passe. L’équipe a ainsi totalisé 561 verges de gains. Fait rare au niveau atome et benjamin, où le jeu au sol représente généralement 80 % des actions, alors que cette fois-ci, ce sont les passes qui ont dominé.

Les quarts-arrière, Ian Boulanger et Jérémie Samson, ont complété 17 passes, dont cinq pour des touchés. Les marqueurs ont été Alexis Tremblay, Ludovick Proulx, Adam Gagnon-Girard, Benjamin Lemieux et Lambert Cloutier. À cela s’ajoute un touché au sol de 35 verges inscrit par Ian Boulanger.

En défense, la performance a été tout aussi remarquable, puisque Lambert Cloutier, Zachary Robin et Nathan Laliberté ont réalisé 22 des 32 plaqués de l’équipe. Malgré un pointage à sens unique, la défensive a passé beaucoup de temps sur le terrain, l’attaque inscrivant des points très rapidement. Enfin, Alexis Tremblay a réussi ses six transformations.

Un match difficile pour les Grizzlys Juvéniles

Du côté des Juvéniles, la soirée fut plus difficile. Ils ont subi une quatrième défaite consécutive en s’inclinant 46 à 13 contre le Phénix de La Pocatière. Après une première demie serrée — 18 à 13 en faveur des locaux au début du troisième quart — plusieurs blessures sont venues affaiblir l’équipe. Les recrues n’ont pas réussi à contenir le rythme soutenu de l’un des meilleurs clubs du circuit.

Les Grizzlys Juvéniles disputeront leur dernier match local le samedi 11 octobre à 19h00 contre le St-Patrick HS de Québec.

Les Grizzlys Benjamins, quant à eux, joueront leur dernier match local le jeudi 23 octobre à 19h00 à Montmagny, face aux Dragons de St-Georges-de-Beauce.