Alex Barré-Boulet signe avec les Canadiens

Lors de la dernière saison, l’attaquant a marqué six buts et trois aides en 36 matchs avec le Lightning de Tampa Bay et quatre buts en 23 parties avec le Crunch de Syracuse, le club affilié du Lightning dans la Ligue américaine de hockey (LAH).

Barré-Boulet a expliqué lors d’une entrevue à RDS que l’offre des Canadiens de Montréal était la première venue et qu’il a choisi de l’accepter en partie parce que cela donnera l’opportunité au père de deux jeunes enfants d’être plus près de sa famille.

Il a également confié à RDS que sa dernière expérience avec le Lightning de Tampa Bay lui a appris à ne rien prendre pour acquis et à saisir toutes les opportunités alors que l’équipe l’avait rappelé, mais redescendu à Syracuse presque aussitôt.

De son côté, Samuel Blais, l’ailier gauche originaire de Montmagny, est aussi agent libre. Il a passé les deux dernières saisons avec les Blues de St-Louis. Il n’y a pas d’annonce à son sujet pour le moment.