Baseball mineur : Une équipe des Vikings remporte les super régionaux

Quatre des 14 formations de l’Association de baseball de la Côte-du-Sud ont récemment participé aux finales de leur ligue, soit les équipes 15UB, 13UA, 13UB1 et 11UB1. Parmi celles-ci, le 13UB1 a remporté la finale de la Rive-Sud ainsi que la finale régionale et les super régionaux.

« C’est une très bonne année. Sur 14 équipes, il y en a quand même quatre qui ont atteint les finales. C’est excellent. Pour la quantité de matchs de baseball disputés, ça s’est super bien passé », souligne fièrement le président de l’Association de baseball de la Côte-du-Sud, Mario Bélanger. L’équipe des Vikings 13UB1 s’est donc rendue à Montréal-Nord le 6 septembre dernier pour prendre part aux championnats super régionaux, où elle a remporté la finale 7 à 6 grâce à un coup de circuit en dernière manche. « C’est en partie grâce à la qualité des entraîneurs et au temps consacré à l’entraînement. On tente de faire en moyenne trois activités de baseball par semaine, soit une partie et deux pratiques, ou l’inverse. Nous développons aussi la cage des frappeurs depuis quelques années », explique Mario Bélanger, en précisant qu’environ 40 entraîneurs s’occupent des 14 équipes de l’Association.

Une nouveauté à Saint-François

Par ailleurs, plusieurs rénovations ont été réalisées au terrain de baseball de Saint-François cette saison, grâce à un investissement de 145 000 $ de la MRC de Montmagny envers la municipalité. Grâce à ce financement, l’Association a pu reconstruire entièrement la cabane des marqueurs, rénover une portion des clôtures arrière et effectuer le sablage du terrain. Également, un monticule artificiel a récemment été acquis et est déjà en place. « C’est un gros plus. On va pouvoir être un peu plus à armes égales pour développer les jeunes. À partir du niveau U13, les lanceurs doivent tous utiliser un monticule et il n’y en avait pas à Saint-François. Aussi, les lumières devraient être changées prochainement, ce qui nous permettra d’offrir davantage d’entraînements en soirée », indique M. Bélanger. L’Association souhaite également mettre sur pied un camp d’entraînement en gymnase dès le mois d’avril, dans le but d’offrir un maximum de cliniques pour favoriser le développement des jeunes athlètes. « C’est un peu un manque actuellement. Comme on commence assez tard et que les parties arrivent vite, il faudrait consacrer environ 30 jours uniquement à l’entraînement et au développement des habiletés. C’est vraiment sur cela que je veux mettre l’accent en avril », ajoute le président.

Des enjeux cruciaux à Montmagny