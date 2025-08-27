Le Montel s’éclate sur la route et signe une 14e victoire en autant de matchs

Dans cette victoire sans équivoque, Ali Elgass a poursuivi sa domination au sommet du classement des marqueurs de la ligue, inscrivant quatre buts à sa fiche. Fouad Meharzi, Nizar Aguelmous et Samy Allaf ont également chacun trouvé le fond du filet, contribuant ainsi au triomphe du Montel.

Grâce à cette performance, les Magnymontois conservent leur première place au classement du soccer senior masculin de division 5, avec une fiche parfaite de 14 victoires et aucune défaite.

Le prochain match du Montel aura lieu le mardi 2 septembre à 20 h, au terrain multisport Laprise, alors que le Fusion de Lotbinière sera l’équipe visiteuse.