Match présaison : L’Everest s’incline à domicile contre les Condors

Après seulement 23 secondes de jeu, les Condors ouvraient la marque grâce à un tir des poignets dans la lucarne signé Logan Poulin, qui a battu le gardien Samuel Picard.

Quelques instants plus tard, lors d’un avantage numérique, les visiteurs doublaient leur avance sur un retour de lancer d’Antoine Poulin devant le filet de l’Everest.

Malgré ce début difficile, la troupe de Raphaël St-Laurent n’a pas baissé les bras. En fin de première période, Elliot Labonté a profité d’un retour de lancer pour inscrire les locaux à la marque.

Toutefois, les Condors ont repris leur avance de deux buts peu avant l’entracte, alors que Noah Boily a marqué en avantage numérique d’un tir sur réception, déjouant à nouveau le gardien sudcôtois.

L’Everest remonte la pente

Dès le début du deuxième engagement, les quelque 125 partisans présents à Montmagny ont pu assister au but de Thomas Jalbert-Bernier, qui a réduit l’écart à un seul but.

Malgré tout, Noah Boily a enfilé son second de la partie avec un plomb en avantage numérique qui déjoue le gardien de l’Everest pour faire 4-2 en faveur des Condors du Cégep de Beauce-Appalaches.

Résilient, l’Everest n’a pas abandonné avec deux buts coup sur coup en avantage numérique. D’abord, Noah Woodard a réussi un tir d’un angle difficile pour inscrire son premier de la joute, puis Antoine L’italien y est allé d’un tir des poignets dans la partie supérieure qui n’a laissé aucune chance au gardien des Condors pour créer l’égalité 4-4.

Les pénalités coulent l’Everest

Lors du dernier tiers, Xavier Fournier a écopé d’une punition pour avoir fait trébucher. Il n’en fallait pas plus aux Condors pour enfiler un cinquième but, et ainsi prendre les devants pour de bon.

En milieu de période, Olivier Mathieu a enfilé l’aiguille grâce à un tir sur réception dans la partie supérieure pour porter le pointage à 6-4 en faveur des Condors.

Dans ce dernier match présaison à domicile, l’Everest a terminé 4/8 en désavantage numérique, mais ils ont enfilé deux buts en six occasions d’avantage numérique.

Le prochain match de l’Everest est prévu pour le vendredi 29 août à Saint-George-de-Beauce contre les Condors du Cégep de Beauce-Appalaches pour le dernier match présaison de la formation sudcôtoise.

Par ailleurs, le premier match local de la campagne 2025-2026 aura lieu le vendredi 12 septembre prochain contre les Braves de Valleyfield, dès 19h45.