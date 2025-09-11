Junior AA : Les Monarques s’inclinent au second tour des séries éliminatoires

Bien que l’équipe de baseball magnymontoise de calibre junior AA, les Monarques, ait livré une bonne bataille au RDL Hyundai de Saint-Pascal, la troupe d’Olivier Dussault s’est finalement inclinée au terme du quatrième match de cette série trois de cinq par la marque de 9-1. Cela a conclu la carrière junior de quelques vétérans et, du même coup, la première saison dans ce calibre pour les Monarques.
« La série s’est bien déroulée en général. On a vraiment affronté une bonne équipe complète qui excelle tant à l’offensive qu’à la défensive. Mais, on a tout donné et on n’a rien à se reprocher », raconte humblement l’entraîneur adjoint des Monarques de Montmagny, Charles Proulx.
Pour cette série de quarts de finale, les Monarques se sont inclinés lors des deux premiers matchs par les pointages de 7-2 et 5-4. Par la suite, les Magnymontois ont explosé offensivement pour remporter la troisième partie par la marque de 9-4. Malgré tout, la troupe d’Olivier Dussault a baissé pavillon 9-1 lors du quatrième et ultime duel.
« Il n’y a pas vraiment un joueur de notre équipe qui s’est démarqué, affirme Charles Proulx. Je pense que c’est plus un travail d’équipe. Nos lanceurs ont vraiment fait un bon travail, comme Bryan Chabot lors du premier match et Victor Morin, ainsi que Tristan Paré par la suite. Tout le monde a donné du sien. »
Avec cette défaite, deux joueurs des Monarques ont terminé leur parcours junior, soit Tristan Paré et Émile Garant. Par ailleurs, le jeune Victor Morin ne sera pas de la formation l’an prochain puisqu’il sera en Alberta pour l’entièreté de l’été.
Pour leur première saison régulière dans le calibre junior AA, les Monarques s’étaient fixé comme objectif d’avoir une fiche de ,500. Ils ont presque atteint ce seuil avec une fiche de 10 victoires et 12 défaites. Puis, en séries éliminatoires, les Magnymontois voulaient bien évidemment se rendre jusqu’au bout.
« On est vraiment satisfait de notre première saison. On avait deux joueurs sous-classés qu’on a amenés avec nous autres qui ont joué beaucoup cet été. Donc, c’est juste bon pour la suite, malgré qu’on perd trois joueurs l’an prochain. On devrait être aussi bons dans cette ligue-là », conclut Charles Proulx.