Junior AA : Les Monarques s’inclinent au second tour des séries éliminatoires

« La série s’est bien déroulée en général. On a vraiment affronté une bonne équipe complète qui excelle tant à l’offensive qu’à la défensive. Mais, on a tout donné et on n’a rien à se reprocher », raconte humblement l’entraîneur adjoint des Monarques de Montmagny, Charles Proulx.

Pour cette série de quarts de finale, les Monarques se sont inclinés lors des deux premiers matchs par les pointages de 7-2 et 5-4. Par la suite, les Magnymontois ont explosé offensivement pour remporter la troisième partie par la marque de 9-4. Malgré tout, la troupe d’Olivier Dussault a baissé pavillon 9-1 lors du quatrième et ultime duel.

« Il n’y a pas vraiment un joueur de notre équipe qui s’est démarqué, affirme Charles Proulx. Je pense que c’est plus un travail d’équipe. Nos lanceurs ont vraiment fait un bon travail, comme Bryan Chabot lors du premier match et Victor Morin, ainsi que Tristan Paré par la suite. Tout le monde a donné du sien. »