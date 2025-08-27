Match présaison : l’Everest explose offensivement à domicile

Après avoir perdu le premier duel contre le Titan par le pointage de 5 à 2 sur la route, la formation de la Côte-du-Sud a entamé la rencontre avec le couteau entre les dents, prenant une avance de quatre buts dès la première période.

D’abord, Anthony Hamelin a complété un tic-tac-toe lors d’un avantage numérique pour ouvrir la marque, avant d’inscrire son deuxième filet quelques instants plus tard, alors qu’il était bien positionné devant la cage adverse.

Par la suite, Marc-Olivier Roy a marqué son premier but de la rencontre en profitant d’un retour devant le filet et Louis-Félix Gingras a inscrit le quatrième but de l’Everest en logeant la rondelle entre les jambières du gardien.

Une mise en échec percutante

Peu de temps après le début du deuxième vingt, Antoine L’italien a été expulsé pour avoir porté un coup à la tête à un adversaire au centre de la patinoire. L’Everest s’est donc retrouvée à court d’un homme pendant cinq minutes. Malgré cette infériorité numérique, Matis Martin a inscrit le cinquième but des siens en s’échappant seul devant le gardien adverse.

Les visiteurs ont toutefois profité de l’avantage numérique pour s’inscrire au pointage.

Peu de temps après avoir concédé ce but, la troupe de Raphaël St-Laurent a répliqué grâce à un tir précis dans la lucarne de Joey Pelletier. Résilient, le Titan a de nouveau réduit l’écart en fin de période, portant la marque à 6 à 2 en faveur des locaux.

Le défenseur de l’Everest, Éliott Poirier, a ensuite redonné une avance de cinq buts à son équipe grâce à un tir des poignets de la ligne bleue, qui a trouvé son chemin entre les jambières du gardien.

Au troisième vingt, Louis-Félix Gingras a frappé le dernier clou dans le cercueil des visiteurs en inscrivant son deuxième de la rencontre, scellant ainsi la victoire de l’Everest par la marque de 8 à 2.

Plusieurs mouvements

Par ailleurs, le nouveau directeur général de l’Everest, Benoit Bélanger, a complété quelques transactions dans les derniers jours.

D’abord, il a échangé le gardien de but de 17 ans, Xavier Caron, aux Braves de Valleyfield en retour d’un choix de troisième tour 2026 appartenant aux Flames de Gatineau, ainsi que d’un choix de septième tour des Prédateurs de Joliette.

Il a ensuite signé le choix de première ronde de l’équipe lors du dernier repêchage, soit le défenseur Thomas Morin.

Finalement, l’Everest a acquis l’attaquant Zachary Paulhus, le défenseur Emrik Drolet et un choix conditionnel de première ronde du Titan de Princeville, en retour d’Eliot Chaput, de Mathieu St-Onge, d’un choix conditionnel de deuxième ronde en 2027 et d’un choix conditionnel de cinquième ronde en 2026.

Le prochain match de l’Everest est prévu pour le mercredi 27 août à 19h30, alors que la troupe de Raphaël St-Laurent accueillera les Condors du Cégep de Beauce-Appalaches. Ce sera, selon l’équipe, le tout premier match du défenseur Thomas Morin, tel qu’annoncé sur les réseaux sociaux.