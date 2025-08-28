2e tour des séries éliminatoires : Les Monarques s’inclinent lors du premier duel

Le lanceur Bryan Chabot a pris place sur le monticule pour débuter la rencontre. En cinq manches de travail, il a enregistré cinq retraits sur des prises.

Au bâton, le puissant cogneur Justin Landry a frappé un circuit en solo, ajoutant un point au tableau pour son équipe.

Malgré ces efforts, les locaux ont su prendre l’ascendant et l’ont emporté 5 à 2 dans ce premier duel d’une série trois de cinq.

En raison d’un match U15 prévu au Parc Marcel-Desjardins de Montmagny, le premier match local des Monarques aura lieu le jeudi 28 août à 19 h 30 au Terrain Quatre-Saisons 2 de Saint-Jean-Chrysostome.