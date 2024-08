Les cours débuteront le jeudi 10 octobre et se tiendront de façon hebdomadaire pendant 20 semaines. L’après-midi sera découpée en plusieurs parties, soit une pour l’apprentissage des règles du jeu, une pour la pratique et d’autres pour des « pauses jasette » avec collation et café inclus. Pour rendre l’activité la plus accessible possible, le Boulodrome fournira tout le matériel nécessaire pour la pratique du sport. Un instructeur sera sur place afin de guider les aînés.

Selon le président, Pierre Mercier, la pétanque est un sport qui peut avoir un côté ludique et favoriser la discussion, mais il permettrait aussi de rester actif physiquement et mentalement. Le conseil d’administration croyait donc avoir en main l’outil idéal pour monter un projet qui vise à briser l’isolement des aînés.

Pour sa réalisation, « Aînés en action et que ça roule » a reçu une aide financière du programme fédéral Nouveaux Horizons pour les aînés d’environ 19 000 $. Une partie de cette subvention a également permis à l’organisme de se doter de nouveaux équipements. « Cette initiative a été mise en place pour faire sortir les aînés de leur isolement et c’est tout à votre [l’organisme] de faire cela, car il y a un besoin. Je constate chaque jour sur le terrain qu’il y a beaucoup d’aînés qui ont malheureusement peur de sortir ou évitent de le faire et ils se retrouvent ainsi isolés même si cela n’est pas vraiment de leur faute. Il faut aller chercher ces gens et s’assurer qu’ils puissent participer à la vie communautaire et continuer d’apprendre », souligne le député fédéral Bernard Généreux.

Pour prendre part à ces cours, il est demandé de réserver sa place en communiquant avec le Boulodrome de Montmagny. L’organisme souhaite environ une quarantaine d’inscriptions afin que l’instructeur puisse avoir du temps pour tous les participants. M. Mercier affirme que, si l’activité connait du succès, il y a une possibilité que le projet soit reconduit dans les prochaines années, mais que, pour le moment, il s’agit d’une occasion unique de découvrir ce sport gratuitement.