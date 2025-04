Florence Labbé et Iris Munger font la fierté de la région au Championnat canadien

Florence Labbé a fait la fierté de son club dès la première journée. La demi-fondeuse a remporté l’argent au 1500 mètres avec un chronomètre de 4 :48. Avec cette marque, Florence Labbé a marqué l’histoire du Club Lavironde. Elle a réalisé le meilleur temps jamais enregistré du club en surface intérieur. Elle a également participé 800 mètres où elle s’est hissée au 5e rang sur 12 athlètes avec un chronomètre de 2 : 19, 53 centièmes derrière la troisième position.

Iris Munger au 3000 mètres

Iris Munger a quant à elle connu une compétition plus difficile sur les pistes torontoises. La Berthelaise a enregistré un temps au-dessous des attentes. Elle a terminé au dernier rang avec un chronomètre de 12 :05. La jeune athlète a éprouvé sa déception après la compétition, mais elle retient tout de même d’avoir appris énormément sur la scène nationale. « Je vois ce qui pourrait être une mauvaise course comme une belle opportunité d’apprendre. Toujours performer, c’est impossible, il y a des hauts et des bas, et parfois des échecs cuisants, mais l’important est de savoir profiter des expériences et de ne pas abandonner. Le chemin de la réussite se bâtit solidement sur des échecs et est pavé d’obstacles », a expliqué la demi-fondeuse sur les réseaux sociaux.