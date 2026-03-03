Jeux du Québec : déjà des résultats pour nos athlètes magnymontois

Dans la catégorie juvénile dame C en patinage artistique, la Magnymontoise Élie Fortin-Martin a terminé sa compétition à la 18e position sur un total de 33 athlètes grâce à sa performance qui lui a valu 29,93 points.

De son côté, le patinage artistique de Chaudière-Appalaches a terminé la Finale de Blainville 2026 à la 10e position des régions.

Deux athlètes en badminton

Lors de la finale de la catégorie féminine 16 ans et moins en double au badminton, les deux athlètes magnymontoises, Léa Caron et Marianne Beaumont, ont terminé la compétition en huitième position sur 19 avec une performance de 12,0 points.

Cette catégorie a été remportée par la Rive-Sud avec 19,0 points.

D’ailleurs, la formation composée des huit badistes de la délégation s’est inclinée en huitième de finale face à la Capitale-Nationale.

Malgré cette défaite en ronde éliminatoire, l’équipe conclut la compétition par équipe au 9e rang.

Le tableau des médailles

Alors que le bloc 1 de la 60e Finale des Jeux du Québec à Blainville tire à sa fin, la délégation de Chaudière-Appalaches a jusqu’à présent récolté un total de 34 médailles, soit 11 d’or, 10 d’argent et 13 de bronze.

Au cumulatif, Chaudière-Appalaches est en quatrième position derrière la Rive-Sud (51), la Capitale-Nationale (47) et Montréal (35).

Le bloc 2 se tiendra du 4 au 7 mars prochain où l’on pourra compter sur la présence de deux Magnymontois, Alexis Fiset et Félix Laurendeau, dans l’équipe masculine de hockey.