Le Caron Industries nivelle sa série au premier tour

Lors de la première joute le samedi 14 février dernier à l’aréna de Saint-Jean-Port-Joli, le Caron Industries a inscrit le premier but de cette série. Or, l’ancien de l’Everest, Mathieu Bêty, a répliqué pour le PG avec son premier de la danse printanière.

Lors du second tiers, Lotbinière a explosé offensivement avec une récolte de trois buts, gracieuseté de Gabriel Martineau, Charlie St-Onge et Charles Fournier.

Malgré un retard de 4-1 au pointage, la troupe de Martin Guérette a effectué une remontée lors du dernier tiers. En effet, Xavier Paré et Bryan Chabot ont chacun fait bouger les cordages, mais en vain.

Joseph Laplante a inscrit le cinquième but des siens pour permettre au PG de Lotbinière de remporter la première partie de cette série au compte de 5-3.