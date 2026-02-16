Le Caron Industries nivelle sa série au premier tour

À l’occasion de sa série de premier tour dans le circuit junior AA, le Caron Industries se mesure au PG de Lotbinière. Les Magnymontois se sont inclinés dans le premier match à domicile au compte de 5-3, mais ils ont remporté le second duel sur la route par la marque de 4-2 pour niveler la série.
Lors de la première joute le samedi 14 février dernier à l’aréna de Saint-Jean-Port-Joli, le Caron Industries a inscrit le premier but de cette série. Or, l’ancien de l’Everest, Mathieu Bêty, a répliqué pour le PG avec son premier de la danse printanière.
Lors du second tiers, Lotbinière a explosé offensivement avec une récolte de trois buts, gracieuseté de Gabriel Martineau, Charlie St-Onge et Charles Fournier.
Malgré un retard de 4-1 au pointage, la troupe de Martin Guérette a effectué une remontée lors du dernier tiers. En effet, Xavier Paré et Bryan Chabot ont chacun fait bouger les cordages, mais en vain.
Joseph Laplante a inscrit le cinquième but des siens pour permettre au PG de Lotbinière de remporter la première partie de cette série au compte de 5-3.
La série se transportait du côté du Centre sportif G.H. Vermette de Saint-Agapit pour ce second duel crucial pour les Magnymontois.
Le capitaine Vincent Boulet a répondu présent avec son premier des séries éliminatoires dès la première minute de jeu. Le jeune défenseur Victor Lapointe a doublé l’avance du Caron Industries en début de deuxième période.
De son côté, Charles D’Auteuil a triplé l’avance des Magnymontois lors du dernier tiers, mais le PG a répliqué avec une poussée de deux filets quelques instants plus tard. Or, avec moins d’une minute à faire à ce second duel, le vétéran Bryan Chabot a inscrit le quatrième filet des siens pour donner la victoire à son équipe au compte de 4-2.
Alors que la série est égale, le prochain match est prévu pour le samedi 21 février prochain à l’aréna de Montmagny, dès 17 h. Le Caron Industries tentera de prendre l’avance pour une première fois dans cette série de premier tour du junior AA.