Séries éliminatoires LHCS : le Décor Mercier mène, le Pavage Jirico s’incline

Les Magnymontois ont ajouté un cinquième filet lors du dernier tiers, et ce, en avantage numérique par l’entremise d’Étienne Blais. Quelques instants plus tard, Alexandre Larouche a complété son tour du chapeau pour permettre à son équipe de remporter le match au compte de 6-2.

Dans son premier duel de la série, le Décor Mercier a effectué une poussée de quatre buts en deuxième période pour prendre aisément les devants. Alexandre Larouche a poursuivi sa bonne saison avec un doublé.

Un second duel à domicile... du côté de Clermont

Tout comme la veille, le Décor Mercier a sonné la charge en premier. En effet, les locaux ont enfilé cinq buts lors du premier vingt. De son côté, François Gagnon s’est illustré en effectuant un doublé pour donner la victoire à son équipe au compte de 5-1.

Sur sa page Facebook, l’organisation magnymontoise a clarifié la situation en mentionnant qu’il n’y avait pas d’heure de glace disponible dans la région. Elle a ainsi décidé de s’installer à Clermont pour ses matchs locaux dans la série de premier tour.

À l’occasion du second duel de cette série quart de finale, le Décor Mercier recevait la visite des Éperviers à l’aréna de Clermont.

Le Pavage Jirico en difficulté

Ayant terminé au sommet de la division Est, le Pavage Jirico affronte les derniers de sa division, soit les Plastiques Moore de Saint-Damien. Malgré tout, ce sont ces derniers qui ont remporté les deux premiers duels de cette série.

En effet, dans le premier match au Centre Rousseau, les visiteurs ont inscrit le premier but, mais le Pavage Jirico a répliqué avec une poussée de deux filets.

En deuxième période, Julien Hébert et Vincent Blackburn ont donné un coussin aux locaux, mais les Plastiques Moore ont créé l’égalité en milieu de rencontre avec une poussée de trois filets.

Justin Lacombe a scellé l’issue de ce premier duel en milieu de troisième tiers, alors qu’il a enfilé son premier but des séries éliminatoires.

La série s’est poursuivie du côté de l’aréna J.E. Métivier, où les locaux ont rapidement inscrit trois buts en première période. De son côté, Joshua Desmarais a permis au Pavage Jirico de s’inscrire à la marque avec son premier de la danse printanière.

Lors du second tiers, le vétéran Édouard Ouellet a porté le pointage à 3-2 en faveur des locaux, mais les Plastiques Moore ont continué avec deux autres filets, dont un en avantage numérique.

Le vétéran Julien Hébert a comblé l’écart en avantage numérique en milieu de troisième période avec son second des séries éliminatoires, mais en vain. Raphaël Corriveau a complété son tour du chapeau avec un but dans un filet désert pour donner la victoire au compte de 6-3 à son équipe.

Le prochain match du Pavage Jirico est prévu pour le vendredi 20 février à 20 h 30 au Centre Rousseau contre les Plastiques Moore.

De son côté, le Décor Mercier sera en visite à l’aréna de Saint-Charles, le vendredi 20 février à 20 h 55, pour tenter de prendre une avance de 3-0 dans sa série.