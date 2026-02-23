Le Décor Mercier en bonne posture pour passer au second tour

Lors du troisième match à l’aréna de Saint-Charles, les locaux ont rapidement pris les devants 3 à 1. Malgré tout, Justin Bernier du Décor Mercier a tenté de combler l’écart avec son second but des séries, mais en vain. Les Éperviers ont ajouté trois autres buts lors du dernier tiers pour se sauver avec la victoire au compte de 6 à 1.

Le lendemain, la série se transportait au domicile du Décor Mercier. Cette fois-ci, ce sont les Magnymontois qui se sont inscrits à la marque en premier par l’entremise de Sammy Dubois.

Résilients, les visiteurs ont répliqué avec une poussée de deux buts, mais les Magnymontois ont ajouté trois autres filets pour remporter la joute par la marque de 4 à 2.

Dans la victoire, Sammy Dubois, à deux reprises, Étienne Blais et Justin Bernier ont trouvé le fond du filet. La victoire est allée au dossier d’Antoine Coulombe, qui a arrêté 38 des 40 tirs.

Le Pavage Jirico acculé au pied du mur

De son côté, le Pavage Jirico tire de l’arrière 1 à 3 dans sa série contre les Plastiques Moore, alors que Saint-Jean-Port-Joli a remporté le troisième match au compte de 3 à 2, mais s’est incliné par la marque de 3 à 2 le samedi 21 février dernier.

En effet, lors du troisième match au Centre Rousseau, Édouard Ouellet a fait plaisir à ses partisans en enfilant son second but des séries. Il a complété son doublé en deuxième période, mais les visiteurs ont nivelé la marque avec une poussée de deux filets.

En prolongation, Frédérick Dionne a joué les héros pour le Pavage Jirico avec son deuxième but de la danse printanière.

Concernant le quatrième duel de cette série quart de finale, les Plastiques Moore ont rapidement pris les devants 2 à 0 en première période. Malgré tout, Nicolas Lamarre a envoyé les deux formations en prolongation grâce à ses deux buts.

Il aura fallu une seconde prolongation pour couronner un vainqueur. Raphael Corriveau de Saint-Damien a fait vibrer les cordages pour donner la victoire à son équipe au compte de 3 à 2.

Le prochain match du Pavage Jirico est prévu le vendredi 27 février au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli à 21 h 00. En cas de défaite, le Pavage Jirico serait éliminé.

De son côté, le Décor Mercier sera en visite à l’aréna de Saint-Charles pour tenter de remporter sa série, et ce, le vendredi 24 février prochain à 20 h 55.