Séries éliminatoires KRTB : les Forestiers s’inclinent dans les premiers matchs

Par la suite, les Prédateurs ont ajouté six autres buts en troisième période, dont un troisième de Phélix Bossé, qui a complété son tour du chapeau. De son côté, Léo Troie, de Saint-Pamphile, a inscrit le deuxième filet des siens dans la défaite. Les locaux ont finalement remporté la joute au compte de 10-2.

Dans le premier match de la série au Centre communautaire de Dégelis, le 13 février dernier, les locaux menaient 4-1 après 40 minutes de jeu. Seul Olivier Pelletier a réussi à enfiler l’aiguille pour les Forestiers.

Un résultat similaire

Lors du second match, il s’agissait d’un premier match de séries éliminatoires des Forestiers à l’aréna de Saint-Pamphile depuis longtemps.

Ce fait a semblé donner des ailes à Étienne Duval, qui a fait plaisir aux nombreux partisans pamphiliens en inscrivant le premier but du match tôt en première période.

Malgré tout, comme lors du premier duel, les Prédateurs ont aussitôt répliqué avec une poussée de cinq buts consécutifs pour retraiter au vestiaire avec une avance de 5-1 après 20 minutes de jeu.

Les visiteurs ont ajouté quatre autres buts pour remporter ce second duel au compte de 9-1.

Le troisième match de cette série de premier tour aura lieu le vendredi 21 février prochain au Centre communautaire de Dégelis à 20 h 30.