Séries éliminatoires: l’Everest connaît son adversaire de premier tour

Le premier match de cette série de premier tour est prévu pour le samedi 14 mars prochain à l’aréna Michel-Normandin de Montréal, et ce, dès 19 h 30. Il sera suivi du second affrontement consécutif à Montréal, prévu pour le lundi 16 mars à 20 h.

De son côté, les Sudcôtois recevront les Rangers pour les deux matchs suivants, soit le mercredi 18 mars à 19 h 30 et le vendredi 20 mars à 19 h 45.

Si nécessaire, les cinquième et septième duels auront lieu à Montréal, puisque les Rangers ont l’avantage de la glace en ayant terminé devant les Sudcôtois, tandis que l’Everest pourrait accueillir le sixième duel le lundi 23 mars à 19 h 30.

Face à face

Cette saison, les deux adversaires se sont affrontés à quatre reprises. Les Rangers en ont remporté trois au compte de 7-6, 4-2 et 5-4. De son côté, l’Everest a remporté une partie par la marque de 5-1.

Devant la cage, les Sudcôtois ont le vétéran Alexandre Lauzier, qui a une moyenne de 3,47 et un taux d’efficacité de 0,901 avec 16 victoires en 35 parties. Son opposant, Luciano Ruggiero, a une moyenne de 3,77 et un taux d’efficacité de 0,878 pour 16 victoires en 23 parties.

Pour ce qui est des pointeurs, les Rangers possèdent deux des trois meilleurs du circuit Figsby en Joey Messina et Massimo Luigi Tirone avec 82 et 76 points. Quant au meilleur pointeur de l’Everest, il s’agit de Xavier Fournier, qui est au 16e échelon avec 62 points en 48 parties.