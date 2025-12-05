L’école secondaire Louis-Jacques-Casault annonce le lancement d’une concentration hockey en 2026-2027

Le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud et l’école secondaire Louis-Jacques-Casault annoncent la création d’une concentration hockey qui sera offerte à compter de l’année scolaire 2026-2027.

Ce programme évoluant au sein de la ligue RSEQ division 3 s’adresse aux joueurs de hockey des MRC de Montmagny et de L’Islet inscrits au sein du double lettre et du simple lettre passionnés par ce sport et désirant faire partie d’une équipe compétitive qui leur permettra de conjuguer leur passion et réussite scolaire.

Cette initiative vise à offrir un environnement stimulant favorisant la motivation, la persévérance et la réussite éducative, tout en permettant aux jeunes de développer leurs habiletés sportives et de maintenir de saines habitudes de vie.

Ce projet répond à un besoin exprimé depuis longtemps par les familles de la région et propose une alternative scolaire de proximité pour les jeunes sportifs.

« Nous sommes fiers d’annoncer le déploiement de la concentration hockey à l’école secondaire Louis-Jacques-Casault dès l’année scolaire 2026-2027. Cette nouvelle offre répond à un besoin important pour la population des MRC de Montmagny et de L’Islet et contribuera à la motivation scolaire et au sentiment d’appartenance à notre école et à notre région », soutient le directeur de l’école secondaire Louis-Jacques-Casault, Patrick Gagnon.

Recrutement des joueurs

Les élèves des écoles secondaires de la Rencontre, Bon-Pasteur, de Saint-Paul et Louis-Jacques- Casault pourront s’inscrire à la concentration hockey. Ils devront poursuivre leur parcours scolaire à l’école secondaire Louis-Jacques-Casault, à Montmagny.

Selon le nombre d’inscriptions, l’objectif est de former deux équipes, dont les niveaux seront déterminés en fonction des demandes d’inscription.

Pour être sélectionnés, les élèves-athlètes devront faire le processus de sélection au printemps 2026, répondre aux critères de sélection sur le plan sportif et maintenir un engagement positif dans leur parcours scolaire.

Fonctionnement du programme

Les joueurs bénéficieront d’entraînements sur glace et hors glace intégrés à l’horaire scolaire. Les matchs se dérouleront notamment lors des journées pédagogiques et pendant les jours scolaires.

La saison comprendra environ 24 parties, deux tournois et des séries éliminatoires, principalement dans les régions de Chaudière-Appalaches et de Québec.

Encadrement et qualité

Le programme sera supervisé par l’école secondaire Louis-Jacques-Casault. Une équipe dédiée composée, entre autres, d’un entraîneur-chef et d’un assistant entraîneur assurera l’encadrement des jeunes.

L’entraîneur-chef sera responsable de la coordination des entraînements, des matchs et de la coordination des activités, en collaboration étroite avec le personnel scolaire.

Rencontre d’information

Une rencontre d’information pour les parents se tiendra le 16 décembre 2025 à 19 h, à l’école secondaire Louis-Jacques-Casault (en présentiel et en ligne).

Les familles intéressées pourront en apprendre davantage sur le fonctionnement du programme, les coûts et le processus de sélection.

« En combinant le sport et des services éducatifs de qualité, nous contribuons ensemble à dynamiser notre région et à offrir des opportunités qui font grandir nos élèves », confie la directrice générale du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, Rachel Bégin.