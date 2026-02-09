Le Décor Mercier et le Pavage Jirico s’inclinent avant le début des séries

Dans le premier duel à l’aréna de Saint-Charles, Filip Gosselin a inscrit les visiteurs à la marque en premier, mais les Éperviers ont répliqué avec trois buts par la suite. Justin Bernier et Étienne Blais ont chacun ajouté un filet, mais en vain. Dans la victoire des Éperviers, l’attaquant Tyler Cantin a notamment ajouté un but et quatre passes à sa fiche. De son côté, Zachary Émond a arrêté 34 des 41 tirs dirigés vers lui.

Saint-Jean-Port-Joli s’incline

sur la route

Le Pavage Jirico terminait sa saison régulière sur la route contre les Plastiques Moore de Saint-Damien. Les locaux ont inscrit trois buts dans les deux premières périodes. Or, Vincent Blackburn a enfilé son troisième de la saison pour combler l’écart, mais Émile Côté, des Plastiques Moore, a marqué son quatrième de la saison pour donner la victoire aux siens par la marque de 4-1.

Saint-Jean-Port-Joli a terminé au deuxième rang de la Ligue Hockey Côte-Sud (LHCS) avec 26 points en 20 parties, tandis que le Décor Mercier a glissé au classement avec une cinquième position grâce à une fiche de 22 points en 20 matchs.

Lors des séries éliminatoires sous format quatre de sept, le Pavage Jirico se mesurera aux Plastiques Moore de Saint-Damien, puis Montmagny affrontera les Éperviers de Saint-Charles. L’horaire des séries éliminatoires sera dévoilé sous peu par la LHCS.