Samuel Blais rejoint le Rocket de Laval dans la LAH

Il s’agissait d’une troisième fois cette saison que le Magnymontois était soumis au ballotage. Plus tôt, il avait été réclamé par les Maple Leafs, puis par le Canadien de Montréal quelques mois plus tard.

Samuel Blais a récolté cinq points en 13 parties avec le Tricolore jusqu’à présent.

Il aura d’ailleurs la possibilité de jouer quelques matchs avec le Rocket dans la LAH, tandis que les équipes de la LNH seront en pause olympique.