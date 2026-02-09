Une fin de semaine au sommet pour l’Everest

Dans le premier duel, la troupe de Raphaël St-Laurent s’est distinguée lors du premier vingt en prenant une avance de 3-0. En effet, le vétéran Anthony Hamelin avec son 11e, Noah Woodard avec son 25e et Victor Poulin avec son 19e ont chacun inscrit un filet pour donner les devants aux locaux.

L’attaquant Thomas St-Louis a inscrit son second de la saison en troisième période pour enlever le blanchissage à Alexandre Lauzier, qui a arrêté 34 des 35 lancers dans la victoire.

Lors du second match, Joey Pelletier et Anthony Hamelin ont enfilé l’aiguille en première période. Dès le début du second vingt, Antoine L’Italien et Anthony Hamelin, avec son deuxième, et ce, en avantage numérique, ont donné une confortable avance aux siens.

Noah Woodard a enfilé le cinquième but de l’Everest dans un filet désert en troisième période.

Avec ces deux gains, l’Everest solidifie sa cinquième position avec sa fiche de 23 victoires, 16 défaites, une défaite en prolongation et deux défaites en tirs de barrage pour 49 points en 42 parties.

La Côte-du-Sud sera en visite à Valleyfield, le dimanche 15 février prochain à 14 h 30, pour y affronter les Braves.