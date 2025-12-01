L’Everest s’incline dans ses deux rencontres

« J’ai beaucoup aimé notre première période, on a bien ménagé la rondelle et on a été bon offensivement. On a aussi eu de l’urgence en appliquant ce qu’on avait discuté avant la partie. Lors de la seconde période c’était bien aussi, mais on a été à court vers la fin », a mentionné l’entraîneur-chef de l’Everest, Raphaël St-Laurent à la suite de la défaite des siens aux mains des Braves de Valleyfield.

Une marée de toutou a envahi la patinoire de l’aréna de Montmagny, alors que la recrue sudcôtoise Thomas Morin a soulevé les quelques 275 partisans présents avec son deuxième de la saison, et ce, lors d’un avantage numérique.

Malgré tout, les Braves ont répliqué tôt en début de deuxième période avec un filet en avantage numérique par l’entremise de Samuel Fréchette. Dans ce second vingt, l’Everest a repris les devants à deux reprises pour porter le pointage à 3-2 en faveur des locaux, alors qu’Antoine L’Italien et Antoine Carbonneau ont enfilé leur 13e et 4e de la saison.

Résilient, Samuel Fréchette des Braves a inscrit un doublé lors du dernier tiers pour compléter son tour du chapeau et ainsi donner l’avance à son équipe pour la première fois de la joute. Son coéquipier, Vincent Gauthier a quant à lui enfilé son 23e de la campagne dans un filet désert pour porter la marque finale à 5-3 en faveur des Braves de Valleyfield.

Dans la défaite, le vétéran attaquant de l’Everest, Anthony Hamelin a écopé d’une inconduite de partie en fin de match pour abus verbal envers les officiels, puis le cerbère sudcôtois, Alexandre Lauzier a arrêté 24 des 28 tirs qu’il a reçus.