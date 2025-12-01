L’Everest s’incline dans ses deux rencontres

À l’occasion du traditionnel match des toutous, vendredi soir à l’aréna de Montmagny, les Sudcôtois se sont inclinés au compte de 5-3 contre les Braves de Valleyfield, puis le lendemain la troupe de Raphaël St-Laurent a baissé pavillon contre les Rangers de Montréal-Est par la marque de 4-2.
« J’ai beaucoup aimé notre première période, on a bien ménagé la rondelle et on a été bon offensivement. On a aussi eu de l’urgence en appliquant ce qu’on avait discuté avant la partie. Lors de la seconde période c’était bien aussi, mais on a été à court vers la fin », a mentionné l’entraîneur-chef de l’Everest, Raphaël St-Laurent à la suite de la défaite des siens aux mains des Braves de Valleyfield.
Une marée de toutou a envahi la patinoire de l’aréna de Montmagny, alors que la recrue sudcôtoise Thomas Morin a soulevé les quelques 275 partisans présents avec son deuxième de la saison, et ce, lors d’un avantage numérique.
Malgré tout, les Braves ont répliqué tôt en début de deuxième période avec un filet en avantage numérique par l’entremise de Samuel Fréchette. Dans ce second vingt, l’Everest a repris les devants à deux reprises pour porter le pointage à 3-2 en faveur des locaux, alors qu’Antoine L’Italien et Antoine Carbonneau ont enfilé leur 13e et 4e de la saison.
Résilient, Samuel Fréchette des Braves a inscrit un doublé lors du dernier tiers pour compléter son tour du chapeau et ainsi donner l’avance à son équipe pour la première fois de la joute. Son coéquipier, Vincent Gauthier a quant à lui enfilé son 23e de la campagne dans un filet désert pour porter la marque finale à 5-3 en faveur des Braves de Valleyfield.
Dans la défaite, le vétéran attaquant de l’Everest, Anthony Hamelin a écopé d’une inconduite de partie en fin de match pour abus verbal envers les officiels, puis le cerbère sudcôtois, Alexandre Lauzier a arrêté 24 des 28 tirs qu’il a reçus.
Moins de 24h plus tard, la troupe de Raphaël St-Laurent a mis le cap vers Montréal pour y affronter les Rangers qui les devancent tout juste au classement.
Dès le début de la rencontre, les Rangers se sont inscrits à la marque, gracieuseté de Malick Lanouette. Or, Noah Woodard a rapidement nivelé la marque pour enfiler son 17e de la campagne, lui qui a battu le record de l’Everest la semaine dernière pour les cinq buts les plus rapides marqués par le même joueur et il a égalé le nombre de buts dans un match de la LHJAAAQ avec sept.
À sept secondes de la fin de la première période lors d’une supériorité numérique, Lou-Félix Morin a redonné l’avance aux Rangers de Montréal-Est au compte de 2-1.
En fin de deuxième période, le défenseur de l’Everest, Thomas Jalbert-Bernier a nivelé la marque avec son troisième de la saison, mais les locaux ont répliqué lors de la dernière période en inscrivant deux buts, dont un dans un filet désert pour se sauver avec la victoire au compte de 5-3.
Dans la défaite, l’attaque massive des Sucôtois n’a su inscrire un filet en quatre occasions, puis le cerbère William Leclerc a connu une excellente performance en arrêtant 38 des 41 tirs dirigés vers lui.
En raison de ces deux défaites, l’Everest pointe désormais au 8e échelon avec une fiche de 11 victoires, 12 défaites, une en prolongation et deux en tirs de barrage pour 25 points. Malgré tout, le classement est très serré, ce qui fait en sorte que la Côte-du-Sud est à seulement cinq points de la troisième position détenue par les Braves de Valleyfield.